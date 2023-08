Wohnen in Wülfrath Bonava lädt zum Baustellenfest in die „Bergischen Gärten“

Die Fertigstellung der ersten Häuser im Neubaugebiet „Bergische Gärten“ rückt näher und somit auch der Einzug einiger Bewohner. Bereits im Winter 2023 werden die ersten Bewohner das Quartier mit Leben füllen, kündigt Projektentwickler Bonava an. Am Sonntag, 27. August, startet die zweite Verkaufsrunde für die Häuser. Dazu lädt Bonava Sonntag von 12 bis 15 Uhr zum Baustellenfest vor Ort an den Haselnussweg ein. Interessierte Kunden können sich über zwei Doppelhaushälften und zwei Einfamilienhäuser informieren, die seit Anfang der Woche neu im Vertrieb sind. Das Projektteam stellt das Quartierskonzept vor. Begleitet wird die Besichtigung auch durch unabhängige Berater der Interhyp, die Fragen zur Finanzierung beantworten. Das Quartierskonzept sieht einen Mix aus 36 Doppelhaushälften, sieben frei-stehenden Einfamilienhäuser und vier Reihenhäuser bis 2025 vor. Die Eigenheime werden, je nach Variante, vier, fünf oder sogar sechs Zimmer auf 151 bis 223 Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche bieten. Die Grundstücksgrößen betragen bis zu 551 Quadratmeter. Weiter Infos auch unter www.bonava.de.