Besichtigung in Wülfrath Neue Siedlung „Bergische Gärten“ wächst

In Wülfraths Neubaugebiet am Haselnussweg geht es mit großen Schritten voran. Die Bauarbeiten für die „Bergischen Gärten“ laufen seit rund sechs Monaten. Inzwischen lässt sich immer deutlicher erahnen, wie die Siedlung künftig aussehen wird. Die ersten vier Häuser sind bereits im Innenausbau, weitere vier Eigenheime wachsen direkt gegenüber in die Höhe. Bis 2025 sollen insgesamt 47 neue Häuser entstehen.