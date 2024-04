Dreister Diebstahl in Wülfrath BMW auf Flandersbacher Straße gestohlen

(am) Schock für eine 67-jährige Mettmannerin: Ihr 3er BMW wurde gestohlen. Donnerstagabend, 18.April, hatte sie ihn gegen 17 Uhr in einer Parkbucht an der Flandersbacher Straße in Wülfrath geparkt. Gegen 18 Uhr stellte sie fest, dass er entwendet wurde. Sie alarmierte die Polizei, die unmittelbar eine Fahndung einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Polizei ermittelt, wie der BMW, der mit „Keyless Go“ ausgestattet ist, gestohlen werden konnte und hat ihn zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert des Wagens liegt bei etwa 15.000 Euro.