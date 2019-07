Spendenlokal in Wülfrath : Blut spenden im Haus der Arbeiterwohlfahrt

Wülfrath Das Deutsche Rote Kreuz sucht Spender, um Lücken zu füllen.

Das Rote Kreuz wendet sich mit einer dringenden Bitte an die Bürger: Wenn die Blutgruppen A, B und 0 fehlen, werde es brenzlig - nur wenn Konserven dieser Blutgruppen zu jeder Zeit vorhanden seien, könnten Ärzte Leben retten und Krankheiten heilen. Aktuell können die gemeinnützigen DRK-Blutspendedienste unter großer Anstrengung und komplexer Logistik die bundesweite Versorgung mit täglich 12.000 benötigten Konserven – das entspricht 75 Prozent des Gesamtbedarfes – noch garantieren. Doch das solidarische Blutspendesystem wankt. Aufgrund des demographischen Wandels scheiden allein in Deutschland jährlich rund 100.000 Spender aus. In vielen Gebieten fehle es an Nachwuchs, auch in NRW, wie das DRK mitteilt. Aktuell werden mutige Menschen gesucht, die mit einer Blutspende Leben retten und Patienten helfen. „Es ist wirklich nur ein kleiner Piks mit einer riesigen Wirkung“, teilt das DRK mit. Ein halber Liter Blut helfe bis zu drei Menschen, die nach Unfällen, in der Krebstherapie oder nach Operationen darauf angewiesen sind. Einfacher und schneller könne man nicht zum Held werden. Auch wer nicht Blut spenden kann, ist eingeladen, sich als Botschafter der Blutspende zu beteiligen.