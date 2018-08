Wülfrath: Blues 66 begeistert in Schlupkothen

Die Band „Blues 66“ spielte jetzt in der Kultur-Kathedrale Schlupkothen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Rund 130 Zuhörer kamen zum Konzert der Band „Blues 66“ in die Kathedrale Schlupkothen. Die Veranstalter waren von dem großen Andrang überrascht und mussten weitere Stühle herbeiholen.

Da kam Veranstalter Bernd Kicinski gleich doppelt ins Schwitzen: erstens wegen der hochsommerlichen Temperaturen und zweitens, weil er selbst Stühle schleppte. Mehr Besucher als erwartet waren nach Schlupkothen gekommen und wollten „Blues 66“ erleben. „Es gab 106 Voranmeldungen, 120 Stühle haben wir aufgestellt, aber jetzt brauchen wir bestimmt 130“, so Kicinski. Er freue sich natürlich über so viele Besucher, sagte er in seiner Begrüßung, wünscht sich aber telefonische Voranmeldungen. „Dann können wir anders bestuhlen.“