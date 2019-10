Neue Mitarbeiterin im Team des Sozialamtes : Unterstützung per Bildungs- und Teilhabepaket

Wülfrath Ein Musikinstrument spielen lernen oder Mitglied im Fußballclub sein - das soll auch für Kinder aus finanziell schwächeren Familien möglich sein. Der Staat zahlt Zuschüsse über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket.

Manche Familien müssen mit so spitzem Bleistift rechnen, dass Kosten für eine Klassenfahrt nicht tragbar sind. Ebenso fehlt Geld für Schulerstausstattung oder Nachhilfeunterricht. Beziehen Eltern Amtsleistungen wie ALG II, Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld oder Kinderzuschläge, greift hier das Bildungs- und Teilhabegesetz. „Genaue Zahlen haben wir nicht“, erklärt Mike Flohr, Leiter des Sozialamtes, „wir schätzen, dass rund 600 berechtigte Kinder in Wülfrath leben.“ Und damit alle, für die es in Frage kommt, an den finanziellen Unterstützungen partizipieren können, unterstürtzt jetzt Pia Pauser das Team von Mike Flohr. Bereits seit Sommer kümmert sich die gelernte Erzieherin und Sozialarbeiterin darum, anspruchsberechtigte Familien zu unterstützen und zu beraten und das Angebot bekannter zu machen. „Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter von Kitas und Schule das Bildungs- und Teilhabepaket kennen, sie wissen genau, wer auf finanzielle Hilfe angewiesen ist und können mit diesen Eltern das Gespräch suchen.“ Die 26-Jährige ist gebürtige Wülfratherin und bereits seit mehreren Jahren bei der Stadt angestellt. „Ich habe bislang als Erzieherin in städtischen Kitas gearbeitet, das war natürlich eine ganz andere Aufgabe als meine Neue, manchmal fehlen mir auch die Kinder, aber das hier sehe ich auch als große Herausforderung an und es macht mir ebenfalls viel Freude.“