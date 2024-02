Kunst und politisches Engagement Nachwuchs setzt Kinderrechte kunstvoll in Szene

In einem eigens produzierten Podcast debattierten Ida und Mia über die Kinderrechte. „Wir haben auch ein paar Menschen dazu befragt“, erzählt Ida und Mia verrät: „Zum Beispiel den Bürgermeister.“ Ein Höhepunkt der Vernissage war sicher auch die Filmpremiere. Leider war der komplette Film noch nicht fertig, aber die Ausschnitte, die gezeigt wurden, lieferten schon einen guten Eindruck von diesem spannenden Streifen. „Es ist ein Agentenfilm“, sagt Angela Sprink. „Die Kinderrechts-Agenten retten die Kinderrechte in aller Welt.“ Im Film lässt der Präsident eines Landes die Kinderrechte nicht gelten. Da werden die Agenten tätig, schleichen sich in den Präsidentenpalast ein, stibitzen den Büroschlüssel und schieben dem Präsidenten die Kinderrechtskonvention unter. Er unterschreibt sie unbeabsichtigt und die Kinderrechts-Agenten haben gesiegt. Allein 20 Kinder haben an dem Film mitgearbeitet. Tristan hat den Präsidenten gespielt. „Es gab manche Szenen, da brauchten wir sehr lange, bis es geklappt hat“, erzählt der Neunjährige. Obwohl er den fiesen Präsidenten gespielt hat, meint er: „Es ist gut, dass die Kinderrechte für alle gültig sind.“ Tialda hat eine Agentin gespielt. „Ich war ein Mädchen in der Zukunft, die auf einem Drachen reitet“, verrät die 9-jährige Schauspielerin. „Manches mussten wir ein paar Mal drehen, aber das hat Spaß gemacht.“ Die Besucher waren begeistert von allem, was während der Vernissage zu sehen und zu erleben war. Und die Kinder freuten sich über den Erfolg ihrer tollen Kunstwerke.