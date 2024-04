Angebote in Wülfrath entdecken Familienmesse ist bei jungen Eltern sehr beliebt

Diese bietet die Stadt am 27. April an. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr können sich werdende Eltern und Eltern mit Kleinkindern in der Sporthalle Goethestraße 23 (Eingang Wülfrather Wasser Welt) umfassend informieren. Sie erwartet eine bunte Angebotspalette. Von der Beratung durch pädagogische Fachkräfte, der Familienhebamme des Familienbüros und viele andere Experten, über Spielangebote für die Jüngsten bis hin zu kunterbunten Snacks und Getränken in der Cafeteria ist wieder alles dabei.