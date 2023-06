Umweltbildung in Wülfrath 45.000 Kilometer für ein Glas Honig

Drei Bienenkästen stehen hinter dem Gebäude des Zeittunnel-Museums. In sicherem Abstand haben sich einige Eltern mit ihren Kindern aufgestellt und warten gespannt darauf, was die beiden Imker Sandra und Klaus Uchtenhagen gleich erzählen und zeigen werden. Am Sonntagnachmittag fand hier nämlich der erste Bienen-Workshop am Zeittunnel statt.