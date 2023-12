Justiz in Wülfrath Bewohner der Diakonie droht dauerhafte Einweisung in Psychiatrie

Im April 2021 hatte er eine Mitbewohnerin in der Bergischen Diakonie in Aprath attackiert. Nun sitzt ein damaliger Bewohner der Einrichtung am Landgericht Wuppertal als Beschuldigter auf der Anklagebank. Dem Iraker droht die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie, ein Gutachter hat bei dem 29-Jährigen eine seelische Erkrankung diagnostiziert.