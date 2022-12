Betreuung in Wülfrath Stadt hat jetzt eine eigene Tagesmutter

Ein paar Details fehlen noch, Aufhängungen müssen noch an die Wand gebracht und Fotos platziert werden. Doch im Grunde ist alles schon startklar. Bunte Farben zeigen direkt: Hier haben Kinder das Sagen und die haben bereits am ersten Tag ihr neues Domizil in Beschlag genommen. Am 1. Dezember hat die Kindertagespflege Regenbogenland den Betrieb in der Schwanenstraße 27 aufgenommen. Das ist insofern etwas Besonderes, weil es sich dabei um eine städtische Kindertagespflege und nicht um eine – wie sonst üblich bei Tagesmutterangeboten – um eine private Einrichtung handelt.