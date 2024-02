Kante zeigen in Wülfrath „One Billion Rising“-Aktion setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Auch Wülfrath beteiligt sich erneut an der Aktion, um ein klares Bekenntnis gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu zeigen. In den beiden vergangenen Jahren beteiligten sich bereits viele Wülfratherinnen und Wülfrather – denn auch Männer sind explizit aufgefordert, sich zu beteiligen – bei der Aktion auf dem Heumarkt. In diesem Jahr, erklärt Wülfraths Gleichstellungsbeauftragte und Organisatorin der Aktion in der Kalkstadt, Franca Calvano, habe die Aktion eine noch größere Bedeutung als ohnehin schon:„Die Lage in der Welt ist kritischer denn je. Die spürbaren Auswirkungen der menschengemachten Klimakatastrophe, Kriege und wirtschaftliche Krisen befördern die Angst und Gewaltbereitschaft der Menschen. Das weltweite Motto für 2024 ist wieder ,Rise for Freedoom‘, das den Zustand der Gesellschaft widerspiegelt: die anhaltende Zunahme von Gewalt, den wachsenden Faschismus und Strömungen, die darauf abzielen, sämtliche Freiheiten zu zerstören.“