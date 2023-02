Solidaritätsaktion in Wülfrath Tanzen gegen die Gewalt

Ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzten die Teilnehmenden bei der Tanzaktion auf dem Heumarkt am Dienstagnachmittag. Unter dem Motto „Rise for Freedom“, zu deutsch „Erhebe dich für die Freiheit“, beteiligte sich auch Wülfrath an der weltweiten Solidaritätsaktion „One Billion Rising“ (Eine Milliarde erhebt sich).