Niederbergisches Museum in Wülfrath Besucher stellen ihr liebstes Museumsstück vor

Zu einem ganz besonderen Abend lädt der Trägerverein Niederbergisches Museum ein: Im Rahmen des Themenjahrs „Alles in Verbindung“ des Netzwerkes Bergische Museen kam die Idee auf, die Besucher selbst einmal ihre Lieblingsstücke im Museum benennen und vorstellen zu lassen. Das Museum an der Bergstraße stehe für eine langjährige Tradition und damit in enger Verbindung mit Wülfrather Bürgern. Das soll die Veranstaltung am 30. März, 18 Uhr, belegen.