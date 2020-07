Erfolgreiches bürgerliches Engagement : Vormaliges VHS-Gebäude wird Kulturhaus

Wird bald aus seinem Dornröschenschlaf geweckt: das vormalige VHS-Haus wird nicht verkauft. Es wird ein Ort der Begegnung. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Lange haben engagierte Wülfrather dafür gekämpft, nun ist es beschlossene Sache: Die städtische Immobilie an der Wilhelmstraße wird nicht verkauft, sie wird als „identitätsstiftendes Bürger- und Kulturzentrum entwickelt“. Dass das so ist, ist der Initiative „Wir“ zu verdanken.

Am Ende wollen alle Väter der guten Idee gewesen sein. Fraktionsübergreifend wurde jetzt beschlossen, die leer stehende städtische Immobilie an der Wilhelmstraße dem von der Initiative „Wir“ entwickelten Nachnutzungskonzept zu übergeben. Damit wird aus dem vormaligen VHS-Haus nun ein „identitätsstiftendes Bürger- und Kulturzentrum“, wie das Kulturhaus in offizieller Lesart benannt ist.

Bürgermeisterin Claudia Panke dankte dem „Wir“-Team, zu dem auch Sandra Leidig Diekmann gehört, ausdrücklich „für dieses Engagement“, SPD-Kulturfrau Bettina Molitor stimmte in den Dank ein und Wolfgang Peetz, Fraktionsvorsitzender der Wülfrather Gruppe, bekannte: „Wir sind überglücklich, was aus der Idee geworden ist.“ Der Wert der Initiative könnte sich an verschiedenen Faktoren messen lassen. „Wo sonst ist es denkbar, dass Freifunker, Theater und Turner unter einem Dach etwas Gemeinsame machen?“, fragte er rhetorisch nach.

Einstimmig beschloss der Rat, die Einrichtung eines Probebetriebs für ein Kulturhaus. Oder in Amtsdeutsch übersetzt, „der Rat begrüßt das Projekt der Initative „Wir“, das Gebäude Wilhelmstraße 189 einer anteiligen Nutzung durch Wülfrather Vereine zuzuführen“. Die Verwaltung wird beauftragt, die Nutzung durch Wülfrather Vereine im Antrag auf Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms, kurz „Step“, zu berücksichtigen.

Diese Einstimmigkeit war auch deshalb wichtig, weil durch die Verknüpfung zu „Step“ das Ministerium Düsselorf ein „klares Bekenntnis des Rates, dass wir hinter der Initative stehen und sie begleiten“, wie Bürgermeisterin Claudia Panke ausführte, verlangt wird.

„Wir hatten anfangs Zweifel“, erinnerte Ratsmitglied und Landtagsabgeordneter Martin Sträßer an die Bedenken der Christdemokraten. „Und es zeigt sich auch jetzt, dass ein solches Konzept nicht mal eben umzusetzen ist.“ Deshalb sei die „professionelle Unterstützung zum ehrenamtlichen Engagement“ wichtig, wie er auf die Beratung durch das Management „Initiative ergreifen“ verwies.

„Es geht um das Ergebnis und das ist toll“, begeisterte sich Ilona Küchler von den Linken. „Wir sind Innenstadtbeleber und städtisches Eigentum wird nicht versilbert“, verwies sie auch auf die ursprüngliche Idee, die Immobilie zu veräußern. Die Aussetzung des Verkaufsbeschlusses für das Gebäude Wilhelmstraße 189 liegt inzwischen vor.

Die Pilotphase sei „wichtig und richtig, denn das Projekt muss sich entwickeln und für diese Entwicklung eine Chance bekommen“, ergänzte Ilona Küchler. Stefan Mrstik von den Grünen lobte den Entschluss als „ideales Beispiel, wie wir Eigenkapital stärken und gleichzeitig etwas für unsere Gesellschaft tun und sie vernetzen“.