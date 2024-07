Es bleibt ruckelig in Wülfrath 2024 wird wohl keine Straße mehr gemacht

Die Straßen in Wülfrath sind in einem desolaten Zustand und müssen dringend gemacht werden. So viel steht fest. Doch in diesem Jahr wird wohl nichts mehr in diesem Punkt passieren. Und das, obwohl die Politik kurz vor der politischen Sommerpause mehrheitlich dem Straßen- und Wegekonzept 2024-2025 zustimmte. Also jenem Konzept, dass eine Priorisierung festlegt, welche der kaputten Straßen am dringendsten saniert werden sollten und was das ungefähr die Stadt kostet.