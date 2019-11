Ökologie und Nachhaltigkeit auf Wülfraths Feldern : Bauer Kneer erklärt Landwirtschaft 2.0

Wülfrath 25 Teilnehmer des Kurses „Ehrenamt im Naturschutz stärken“ ließen sich über konventionelle Methoden informieren.

Ökologie und Nachhaltigkeit sind längst keine Randgruppenthemen mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele kaufen bewusster ein, fahren öfter Rad, reduzieren Müll - und zwingen so Akteure aus Politik und Unternehmen zum Handeln. Unmittelbaren Anschauungsunterricht gab jetzt Bauer Bernd Kneer. Auf seinem konventionell betriebenen Betrieb, der ohne „Bio“ zu sein, nachhaltig ist, erklärte er unter anderem Methoden zur Bodenbearbeitung und die Auswirkung der bestellten Frucht auf die Natur.

Und zwar nicht irgendwem, sondern den jungen Teilnehmern, die an der Biologischen Station Haus Bürgel den Kursus „Ehrenamt im Naturschutz stärken“ besuchten. Und sie staunten nicht schlecht, was es über die weitläufigen 200 Hektar Land, auf denen hauptsächlich Brot- und futtergetreide, Raps, Zuckerrüben und Ackerbohnen angebaut werden, alles Wissenswertes zu erlangen gibt.

In dem Kontext brannte – natürlich – eine Frage auf den Lippen: Warum setzt der Betrieb nicht voll auf Bio? Dazu hat Bernd Kneer eine klare Position: „Einen Tod muss man sterben“, führte er aus. „Verzichte ich auf chemischen Pflanzenschutz, fällt ein erheblicher Mehraufwand für Personalkosten, Diesel, bei gleichzeitig geringerem Ertrag an.“ Diese Mehrkosten müssten letztlich vom Konsumenten, also allen, bezahlt werden. „Ein rein mechanischer Pflanzenschutz bringt erhebliche Mehrarbeit mit sich, zum Beispiel steigt die Anzahl der Treckerstunden pro Hektar und damit der Verbrauch an Diesel.“