Infrastruktur in Wülfrath : Beratungsstelle zum Glasfaser-Ausbau eröffnet

in Beratungsbüro für Bürger informiert über Details, Kosten und Zeitpläne für den Glasfaserausbau in Wülfrath. Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Wülfrath Bevor das Internet in Lichtgeschwindigkeit nach Wülfrath kommt, muss zunächst ein Glasfasernetz geknüpft und im Boden verbuddelt werden. Der Ausbau startet, wenn mindestens 30 Prozent der Haushalte für die neue Technik unterschreiben.

Seit knapp einer Woche ist das Glasfaser-Beratungsbüro im Sparkassengebäude, Goethestraße 22, eröffnet. Täglich geben Glasfaserfachleute dort Informationen rund um das kommunale Datennetz. Interessenten des größten regionalen Infrastrukturprojekts seit Jahrzehnten haben mit dem Beratungsbüro einen festen Anlaufpunkt. Direkt in der Schalterhalle ist das Glasfaserprojekt zu finden. „Unser Angebot wird sehr gut angenommen“, bestätigt Irineos Sidiropoulos. Der Glasfaser-Experte leitet das Greenfiber-Team vor Ort. „Das Interesse am Glasfasernetz für alle ist riesig. Viele haben sich schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.“

Gemeinsam möchten die Stadtwerke und das Infrastrukturunternehmen Greenfiber das Netz der Zukunft in ganz Wülfrath errichten – in allen Ortschaften und Stadtteilen, ohne Wenn und Aber. Um die ganze Stadt glasfaserschnell zu machen, kommt es auf alle Bürger an: Bis zum 13. März sollten mindestens 30 Prozent der Haushalte einen Vertrag unterschrieben haben, damit das Internet in Lichtgeschwindigkeit nach Wülfrath kommt.