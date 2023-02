Engegament in Wülfrath Benefizkonzert der Awo für Erdbebenopfer

Die offizielle Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in der Türkei wird mit knapp 42.000 Menschen angegeben. Die türkische Ärztekammer geht von 60.000 Opfern allein in der Türkei aus. Zu den Opfern in Syrien gibt es kaum verlässliche Angaben. Hinzu kommen viele Zehntausend Menschen, die durch die Erdstöße ihre Wohnungen und Häuser verloren haben. Sie sind zu einen notdürftig in Zelten untergebracht oder leben bei Verwandten, in ihren Autos oder auf der Straße. Das Ausmaß an Leid und Zerstörung ist kaum zu erfassen. Um im Erdbebengebiet helfen zu können, hat die Arbeiterwohlfahrt Wülfrath ein Benefizkonzert organisiert.