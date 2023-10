Klimaschutz in Wülfrath Beim Energiesparen ist guter Rat kostenlos

Den nächsten Termin gibt es am Donnerstag, 12. Oktober, von 15 bis 18 Uhr. Die telefonische Beratung ist kostenlos. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanager Gerd Schlüter unter Telefon 02058 18366 oder per Mail an g.schlueter@stadt.wuelfrath.de entgegen. Die Energieberaterin der Verbraucherzentrale, Isabelle Uebach, ruft dann die Ratsuchenden zu der vereinbarten Uhrzeit an.