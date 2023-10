Geschichte in Wülfrath Beim Aufräumen historische Alben entdeckt

Zu den ersten Ergebnissen der sehr arbeitsintensiven Aufarbeitung von Ralf Herminghaus unter der Überschrift: „Wülfrath um 1900 in 3D“ lädt der Vorstand des Trägervereins Niederbergisches Museum Wülfrath zu einer Bilderschau am 19. Oktober 19 Uhr ins Museum an der Bergstraße 22 ein. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Kartenwünsche können unter der Mail: ticket-nmw@gmx.de oder Telefon: 02058 7826690 angemeldet werden.