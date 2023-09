Leben in Wülfrath Beantragen von Veranstaltungen soll transparenter werden

Es sind sechs Seiten – so viel müssen alle, die in der Stadt eine Veranstaltung auf die Beine stellen, vorab ausfüllen, um einen Genehmigungsantrag bei der Stadt zu stellen. Das trifft etwa auf Veranstaltungen wie das nahende Kartoffelfest oder auch das kleine Straßenfest in der Nachbarschaft zu. Doch es gab Kritik an dem Verfahren. Nachdem sich einige der zum größten Teil ehrenamtlichen Organisatoren wegen steigender Auflagen und mangelnder Transparenz bei der Anzahl von Brandwachen an die Politik wandten (wir berichteten), legte die Verwaltung einmal im Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Feuerwehr (ABOF) vor, wie das Prozedere für die Genehmigung von Events aller Art ist.