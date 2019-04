Wülfrath : Neuer Archivar will Schulen einbeziehen

Dr. Axel Bayer ist neuer Stadtarchivar in Wülfrath. Hartmut Nolte (im Hintergrund) sagt Adé. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Seit dem 1. April hat Axel Bayer die Leitung übernommen. Hartmut Nolte geht nun in Ruhestand.

Mit 65 Jahren ist es für Hartmut Nolte an der Zeit zur Ruhe zu kommen, sich seinem Garten, Büchern und Freunden zu widmen. Sein Nachfolger hat ganz andere Pläne. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Herrn Dr. Axel Bayer für die Nachfolge von Herrn Nolte gewinnen konnten“, sagt Markus Benner, Leiter des Haupt- und Personalamtes, bei der Vorstellung des neuen Stadtarchivars und gleichzeitiger Verabschiedung des alten gestern in der Wülfrather Medien-Welt.

Benner betonte aber auch, dass Bayer in große Fußstapfen trete. Denn Nolte habe Standards gesetzt, wie etwa mit dem Arbeitskreis Stadtarchiv oder seiner Kundenfreundlichkeit. Hartmut Nolte war seit 1994 Stadtarchivar in Wülfrath, in Heiligenhaus war er es bereits seit 1991. Denn die beiden Nachbarstädte sind eine freiwillige Kooperation eingegangen, teilen sich einen Archivar, der zuletzt dienstags und mittwochs in der Kalkstadt arbeitete, an den übrigen Tagen in Heiligenhaus. Diese Kooperation wird auch künftig fortgesetzt.

Info Bürger können das Stadtarchiv nutzen Sammlung Akten reichen bis ins späte 17. Jahrhundert zurück. Das Schmuckstück des Archivs ist der Marktbrief von 1578. Die Ratsprotokolle liegen seit 1846 vor. Öffnungszeiten dienstags und mittwochs: 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Kontakt Tel.02058 895771

Axel Bayer ist im Rheinland geboren, ist in Dormagen aufgewachsen, ist promovierter Historiker mit zusätzlicher Archivarausbildung. Rund 16 Jahre war der 55-Jährige im Gemeindearchiv in Jüchen tätig, zuletzt arbeitete er in Gummersbach. Für seine neue Stelle hat sich Bayer bereits ein möbliertes Zimmer in Heiligenhaus gesucht. Dort bleibt er so lange wohnen, bis er sich entschieden hat, ob er in Heiligenhaus wohnen will, oder doch lieber in Wülfrath. „Ich freue mich, dass das Bürgerarchiv genutzt wird“, sagt Bayer. Bereits drei Personen mit unterschiedlichen Anliegen hätten den Archivar an seinem ersten Tag in Wülfrath aufgesucht. „Die Bürger sind meist am nicht-amtlichen Schriftgut stärker interessiert. Das heißt, Tageszeitungen und Fotografien werden am meisten nachgefragt“, berichtet sein Vorgänger Nolte aus Erfahrung. Einen Großteil würden aber auch sogenannte Personenstandsauskünfte ausmachen. Damit wollen die Bürger die familienrechtliche Stellung klären, zum Beispiel wenn es darum geht, einen Erben zu ermitteln.

Während seiner Tätigkeit in zwei Stadtarchiven konnte Nolte auch Unterschiede ausmachen. Während in Heiligenhaus meist schon die Zeitungsbände eingebunden waren, musste er dies in Wülfrath selbst erledigen. Das bedeutete aber auch, dass er inhaltlich viel intensiver gearbeitet hat. Während das Archiv in Heiligenhaus ans Rathaus angebunden ist, ist es in Wülfrath durch die Ansiedlung in die Wülfrather Medien-Welt im Jahr 2002 näher am Bürger. Von Nolte wird sein Nachfolger den Arbeitskreis Stadtarchiv übernehmen. „Der Reiz in der Arbeit liegt für mich darin, dass ich für die Zukunft archiviere“, sagt Bayer. Das Thema Zukunft ist für den neuen Archivar wichtig. Bayers Ziel ist es, verstärkt auf Schulen zu zugehen. Er kann sich beispielsweise vorstellen, dass Schüler im Archiv Facharbeiten schreiben. Er will zudem Archivführungen anbieten. „Die Generation der Heimatforscher wird immer älter“, erklärt Bayer. „Wir müssen auch an die Zukunft denken.“

Auch das Thema elektronische Archivierung steht in Wülfrath auf der Agenda.

(isf)