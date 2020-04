Baumaßnahmen bis September : St. Maximin steht in einer Dauer-Pfütze

St Maximin in Wülfrath-Düssel bekommt eine neue Drainage, einen barrierefreien Zugang und soll in neuem Licht erstrahlen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Außer der neuen Drainage werden ein barrierefreier Zugang gebaut und das Lichtkonzept ertüchtigt.

Neuerdings ist rund um die Kirche St. Maximin ein Graben ausgehoben. Diese Maßnahme steht in keinem Kontext zu Abstandsregeln in der Corona-Krise, hierbei handelt es sich um eine Bauarbeit. Weil das Gotteshaus in so etwas wie einer permanenten Pfütze steht, leidet das Mauerwerk. Bereits vor Ostern wurde damit begonnen, erforderliche Schritte einzuleiten, den Schaden zu beheben, wie Diakon Michael Anhut berichtet.

„Die Vorrichtung zur Entwässerung ist kaputt“, versucht er zu beschreiben, wo es maßgeblich hakt. „Die Dachrinne führt das Wasser ab. Aber die unterirdischen Rohre aus Ton sind marode.“ Aus diesem Grunde kann die Feuchtigkeit unter der nicht unterkellerten Kirche nicht geregelt abgeführt werden, es kommt zu einer Art von Feuchtigkeitsstau – als überdimensionierte Pfütze. „Deshalb sind die Wände feucht, der Putz bröckelt weg und es schaut aus, als seien die Mauern permanent mit Ruß überzogen“, erklärt Diakon Anhut.

Der Zustand sei nicht brandneu, sondern währt seit etwa zehn Jahren. Nun allerdings wird renovert. Die letzte Renovierung übrigens datiert auf Anfang der 1990er Jahre. „Wenn wir das machen, wollen wir es richtig machen“, eine taugliche Drainage soll Abhilfe schaffen. Doch das ist nicht das Einzige, was rund um St. Maximin geschieht. Im Rahmen der baulichen Veränderungen soll nun auch Barrierefreiheit geschaffen werden. Im hinteren Bereich soll ein planierter Weg ins Gebäude führen. „So können Menschen an Rollatoren oder in Rollstühlen leichter passieren“, ebenso ist der Weg geebnet für Kinderwagen, aber auch einen in die Kirche zu rollenden Sargwagen. „Und wenn wir schon mal Löcher im Gemeuer haben, können wir auch gleich noch eine neue Beleuchtung installieren“, erklärt Diakon Anhut angesichts der derzeitigen Leuchten. „Sie erinnern mich an Schulhofleuchten aus den 1960er Jahren“, sagt er angesichts der wenig schmucken Lichter.

„Lang“ war im Vorfeld der Prozess, alle Baugenhmigungen zu erhalten. Läuft alles nach Plan, sollen „Ende August, eher Anfang September“ die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Zu den entstehnden Kosten macht Anhut „keine konkreten Angaben“ und gibt nur so viel preis: „Wir könnten uns das gar nicht leisten. Das übernimmt das Erzbistum Köln.“

Zugänglich ist und bleibt St. Maximin während aller Bauabschnitte. „Der Zugang ist durch den Haupt- oder Nebeneingang gewährleistet. Einer ist immer geöffnet.“