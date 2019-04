Fund in Wülfrath : Bauarbeiter entdecken Weltkriegsgranate

Wülfrath Bei Erdarbeiten an der Thomas-Mann-Straße/Maikammer sind Bauarbeiter am Donnerstagmorgen auf eine sogenannte Wurfgranate gestoßen. Die Feuerwehr war gegen 9.10 Uhr wegen eines „Bombenfundes“ alarmiert worden und sperrte gemeinsam mit der Polizei die Straße in einem Radius von etwa 100 Metern ab.

Das Ordnungsamt zog den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf hinzu, der den Fund begutachtete und fachmännisch entsorgte, wie die Stadt bestätigt. Nach rund einer Stunde konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

(isf)