Bauarbeiten in Wülfrath : Arbeiten am Kreisel wechseln die Seite

Wülfrath Die zweite Phase des Großprojektes auf der Hauptverkehrsachse in der Kalkstadt wird am Freitag eingeläutet.

Es ist Dienstagvormittag als ein Lkw mit rumänischem Kennzeichen die Mettmanner Straße von Mettmann aus kommend befährt und die Verkehrs- und Umleitungsschilder zu übersehen zu haben scheint. Schnurstracks setzt er seine Fahrt Richtung Kreisverkehr fort und will das Hindernis umfahren. „Nicht schon wieder“, stöhnt eine ältere Dame, die das Ganze vom Bürgersteig aus beobachtet. „Hört das denn nie auf?“. Ein Bauarbeiter winkt den ortsfremden Fahrer energisch zurück. Der muss langsam rückwärts setzen bis zur Goethestraße. Zum Wochenende könnte sich die Verkehrssituation in der Wülfrather Innenstadt wieder verschärfen. Denn ab Freitag beginnt die zweite Bauphase und damit auch die Umlegung des Verkehrs, wie der Landesbaubetrieb Straßen.NRW unserer Redaktion bestätigt.

Bislang war für die Bauarbeiten am Kreisverkehr die östliche Seite gesperrt, so dass die Zu- und Ausfahrt „Zur Loev“ gesperrt ist. Diese Arbeiten sind aber bald abgeschlossen. Laut Straßen.NRW startet am Freitag der zweite Bauabschnitt, das bedeutet, die Bauarbeiten wandern von der östlichen zur westlichen Seite. Verkehrsteilnehmer können dann die neuerrichtete Fahrspur nutzen. Dafür muss die Zu- und Ausfahrt „Flandersbacher Straße“ gesperrt werden, der Abzweig „Zur Loev“ wird wieder geöffnet. Der Verkehr fließt aber weiterhin nur in Richtung Mettmann, nicht andersherum.