Besserer Service in Wülfrath So funktioniert der digitale Bauantrag

Info

Abgabe „Der Bauantrag kann auch weiterhin auf Papier eingereicht werden, falls kein Konto bei BundID oder Elster besteht“, merkt die Stadt an. Die Bauvorlagen nimmt die Bauaufsicht per Post an Stadt Wülfrath, Bauaufsicht, Am Rathaus 1, 42489 Wülfrath, oder persönlich dienstags zwischen 9 und 12 Uhr oder nach Vereinbarung entgegen.

Bauportal NRW ist online erreichbar unter www.bauportal.nrw.