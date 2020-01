Tanzvergnügen in Wülfrath : Jahresanfangsball in der Kulturkirche

Jahresanfangsball in der Kulturkirche

Tanzvergnügen in Wülfrath

Zum Tanz in der Kulturkirche wird am 1. Februar eingeladen. Foto: Thomas Rehrmann

Wülfrath An der Tiegenhöfer Straße wird das neue Jahr mit einem Ball begrüßt. Er wird zum zweiten Mal gefeiert.

Dichterwettbewerbe auf dem Vorplatz, Sandburgenbau in eigens aufgeschütteten Dünenlandschaft, Ausstellungsraum für lokale Künstler und selbstverständlich Ort für den sonntäglichen Gottesdienst – die Kulturkirche ist mehr als nur ein Gotteshaus. Auch 2020 wollen Pfarrer Rehrmann, Kantor Thomas Gerhold und Mitstreiter diesen Ort mit verschiedenen Aktionen beleben.

Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr so gute Resonanz erfahren hat, wird jetzt ein zweites Mal der Jahresanfangsball zelebriert. Er ist auch eine Alternative zu den sonst oft standardmäßigen Neujahrsempfängen. Samstag, 1. Februar, findet diese fast anachronistisch anmutende Veranstaltung – wann, außer zum Abitur wird ein Ball gefeiert? – der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath in der Kulturkirche an der Tiegenhöfer Str. 14 statt.