Wülfrath : Balkanklänge in Schlupkothen

Wülfrath Am 25. August lädt das Odessa-Projekt zum Mitsingen und Tanzen ein.

(RP) Am Sonntag, 25 August, 17 Uhr, steht im Kommunikations-Center Schlupkothen „a trip to the balkans & beyond” auf dem Programm. Bei den Konzerten des fünfköpfigen Odessa-Projekts reihen sich Klänge vom Balkan und aus Griechenland an Lieder aus Mazedonien, der Türkei und Russland. Der Wechsel von Balkantänzen und Klezmer, jiddischen und Romaliedern belebt das vielseitige Programm der Band. Die Musik erzählt vom tanzenden Großvater auf einer Roma-Hochzeit, von der schönen schwarzhaarigen Unbekannten, von den wundersamen Heilwässern der serbischen Stadt Niš, von der jüdischen Emigration nach Amerika und vom großen Glück, das die Kinder bringen. Mit mehrstimmigem Gesang, mit Saxofon, Klarinette, Geige, Akkordeon, Kontrabass und Percussion erzeugt das Odessa-Projekt eine vielfältige Klangbreite. Die Band nimmt den Zuhörer mit auf eine Reise quer durch Osteuropa, weiter zum jiddischen Theater am Broadway und zurück nach Odessa, dem Schmelztiegel der Kulturen. Besetzung: Stefanie Hölzle, Geige, Bratsche und Klarinette, Gesang; Sabine Schmelzer: Saxofon, Gesang; Daniel Marsch: Geige, Akkordeon, Gesang; Joachim Heinemann: Kontrabass; Susanne Heinemann: Rahmentrommel, Congas, Riqq, Cajon, Gesang. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt zehn Euro. Vorverkauf: Medien-Welt, Wilhelmstraße 146, Genießertreff Schlüter, Wilhelmstraße 131 A, Café Schwan, Schwanenstraße 4, Kommunikations-Center. Telefon 02058 8989885.