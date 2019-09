Wülfrath : Bald gibt es ein neues Königspaar

Wülfrath Noch sind Renate und Ulrich Klückmann bei den Schützen amtierend. Das ändert sich am Wochenende.

(isf) Mit dem Prinzen- und Königsschießen auf der Vereinssportanlage „Am Höfchen“ wird am Samstag, 7. September, das 90. Schützen- und Volksfest in Wülfrath eingeläutet. Dabei werden die Nachfolger des Prinzen Resul Kahraman und des amtierenden Königs Ulrich Klückmann ermittelt.

Ab 14 Uhr geht es weiter mit den Pfänderehren für die Schützenklasse und mit dem Schießen auf den Königsvogel. Dann wird der neue König oder die neue Königin des Vereins ausgemacht. Die neue Majestät und der Prinz werden dann in einem feierlichen Krönungszeremoniell am Samstag, 14. September, im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus in Amt und Würden eingesetzt. Der Krönungsball beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Schützenverein lädt alle Wülfrather Bürger herzlich ein.