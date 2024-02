Abriss in Wülfrath Bahnhofsgebäude ist Geschichte

(am) Gerade einmal zwei Tage, dann war das ehemalige Bahnbetriebsgebäude an der Mettmanner Straße verschwunden. Trotz der teilweisen Handarbeit aufgrund der Asbestbelastung ging alles ganz schnell. Noch am Mittwoch war zumindest die Fassade des maroden Gebäudes vor dem Bagger zu sehen, Donnerstag wurden aber schon die Trümmer als Überbleibsel vom Fachunternehmen aus Marl zusammengeräumt. Die Mitarbeiter waren in speziellen blauen Schutzanzügen gekleidet und mit Masken ausgerüstet, zum Schutz vor Asbest und auch anderen Schadstoffen als Altlast der Ruine. Mit dem Abriss ist der erste Schritt zum Neubau der Feuer- und Rettungswache auf dem ehemaligen Bahngelände getan. Am Dienstag, 27. Februar, 17 Uhr, wird Projektleiter Martin Groppe zum aktuellen Stand berichten. Foto: Blazy