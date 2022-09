Zug da – Bus weg: Adelheid Heiden (Bürgerverein) und Götz-Reinhard Lederer (BUND) kritisieren schon seit Jahren die schlechte Busanbindung am Bahnhof Aprath in Wülfrath. Lösungsansatze, für die beiden sich stark machen, scheiterten bislang an der Finanzierung oder bürokratischen Hürden. Foto: Achim Blazy (abz)