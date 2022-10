Sorge um traditionelles Handwerk : Bäckerei Schmitz kämpft wie andere Betriebe gegen Inflation

Steigende Energie- und Lebensmittelpreise wirken sich auch auf das Handwerk aus. Die Betriebe brauchen deshalb schnell und unbürokratische Hilfe.

Richard und Sebastian Schmitz stehen täglich früh morgens in ihrer Backstube, um mit viel Herz und handwerklichem Können frisches Brot und Brötchen zu backen und Teilchen, Torten, Gebäck und andere Spezialitäten herzustellen. Dabei wird alles von Hand gefertigt. Die gute Seele der Bäckerei ist Brigitte Schmitz. Die Kundschaft wird von ihr mit Namen begrüßt und individuell beraten.

Familie Schmitz verbindet mit dem Bäckerhandwerk ein Lebensgefühl, die Liebe zum Handwerk, Tradition aber auch Fortschritt. Dazu Sträßer: „Die Kundennähe macht so kleine Handwerksbäckereien zu einem Ankerpunkt der Menschen vor Ort. Sie sind die Seele der Wirtschaft.“ Das Handwerk müsse deshalb dauerhaft geschützt werden. Er fordert für diese Betriebe finanzielle, schnelle und vor allem unbürokratische Hilfe und will sich dafür einsetzen. Aber auch die Kundschaft sei gefragt, Solidarität zu zeigen. am