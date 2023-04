Engagement in Wülfrath Lebensmittel statt Papierkram sortieren

An diesem Ausgabetag kamen rund 70 Besucher zur Tafel. „Weggeworfen wird hier fast nichts, was noch irgendwie verwendbar ist“, freute sich Sercan Demir. Den Einblick in den Alltag der Tafel fand er, wie alle Azubis, sehr interessant und lehrreich. Auch Tafel Leiter Arnold zeigte sich angetan: „Ich finde es sehr schön, dass sich die jungen Azubis hier sozial engagierten, sich mit dem Thema beschäftigen und sich hier so offen eingebracht haben. Wir könnten uns eine Wiederholung vorstellen.“ Das findet auch die AVK interessant.