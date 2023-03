Das ist los in Wülfrath Gleich zwei große Veranstaltungen zum Aprilstart

An diesem Samstag, 1. April, erwartet die Menschen ein vielfältiges Programm in der Stadt mit gleich zwei größeren Veranstaltungen. Zum einen eröffnet der Zeittunnel die neue Saison. Am erdzeitgeschichtlichen Museum am Hammerstein geht es um 10 Uhr los. Bis 18 Uhr können die Besucher kommen. Der Saisonstart ist in diesem Jahr in zweierlei Hinsicht eine Besonderheit. Denn zum einen besteht das Museum nun seit 20 Jahren. Zum anderen gibt es eine neue Attraktion. Das Jahresmotto ist aus diesem Anlass „Geh‘ auf deine Zeitreise“.