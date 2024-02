Informationstag in Wülfrath Awo, Stadt und Co. stellen Angebote für Senioren vor

In der Stadt gibt es viele (Hilfs-) Angebote für Senioren, doch oft kennen sie diese nicht oder nur zum Teil. Das soll sich ändern. Awo, Hospizgruppe und die Sozialen Dienste der Stadt Wülfrath stellen sich und ihre Angebote und jene von entsprechenden Partnern erstmals gemeinsam vor, und zwar am 29. Februar, um 17 Uhr im Awo-Treff an der Schulstraße 13. Die Palette reicht von Alltagshilfen, Stadtteilcafés, Seniorensport, Demenznetzwerk über Pflege-, Sucht-, Schuldner- oder Wohnraumberatung bis hin zur Unterstützung bei der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht sowie Sterbe -bzw. Trauerbegleitung.