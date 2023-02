Leben in Wülfrath Awo plant Gesundheitsmesse im Herbst

Was immer aber an neuen Idee auf den Tisch kommt – es sollten sich ausreichend viele ehrenamtliche Unterstützer und Helfer finden, um die Pläne auch umzusetzen. An dieser Stelle spricht Zwilling mit großer Hochachtung über den Einsatz derjenigen, die einfach die gute Sache unterstützen wollen. Mehr als 35 ehrenamtliche Kräfte sind Herz und Motor der Awo-Arbeit in Wülfrath. Egal, ob jemand abspülte, die Webseite pflegt oder Menschen gleichen oder höheren Alters spricht oder spielt: „Die Leistung unserer Ehrenamtlichen kann ich gar nicht hoch genug loben“, sagt Zwilling.