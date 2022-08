Stadtteilbegehung in Wülfrath : Wo sind Stolperfallen für Senioren in der Ellenbeek?

Bereits 2019 bot die Awo eine Stadtteilbegehung in Rohdenhaus an. Das Interesse damals war sehr groß.. Foto: Awo Wülfrath

Wülfrath Die Awo Wülfrath möchte bei der Stadtteilbegehung in Ellenbeek gemeinsam mit Senioren und Anwohnern Problemstellen aufdecken und Lösungen erarbeiten. Auch Mitarbeiter der Stadt sind beim Rundgang dabei.

Eine hohe Bordsteinkante, eine Unebenheit auf dem Gehwegpflaster oder eine fehlende Querungshilfe – es gibt im Alltag im Stadtgebiet viele Hürden für ältere und körperlich beeinträchtigte Menschen. Diesem Problem möchte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Wülfrath auf den Grund gehen und gemeinsam mit den Betroffenen Problemstellen identifizieren und an Lösungen arbeiten.

Aus diesem Grund lud die Awo bereits vor der Corona-Pandemie unter der Fragestellung „Wie wollen wir leben im Alter in Wülfrath“ zu zwei Stadtteilbegehungen ein. Sowohl in Rohdenhaus als auch in Düssel war das Interesse groß. Gemeinsam mit den dortigen Bürgervereinen wurde bei der Begehung erörtert, wie seniorenfreundlich die Stadtteile sind und welche Angebote es für ältere Menschen gibt.

Das hat Früchte getragen: In Rohdenhaus ist daraus ein monatlicher Treff bei Kaffee und Kuchen im Bürgerzentrum entstanden, der sehr gut angenommen wird und jeden dritten Donnerstag im Monat stattfindet.

An diesen Erfolg will die Awo nun wieder anknüpfen und weiter arbeiten. „Im Rahmen der Quartiersarbeit, die uns der Kreis Mettmann vorgibt, wollen wir jetzt – nachdem es wieder möglich ist – eine weitere Stadtteilbegehung in der Ellenbeek vornehmen“, sagt Awo-Treff-Leiterin Cornelia Weimer. Mit den Senioren aus der Ellenbeek und Vertretern des Sozialamtes und des Familienzentrums sowie des Bürgervereins soll die Ellenbeek erkundet und über Möglichkeiten gesprochen werden, wie dieser Teil der Stadt für Seniorinnen und Senioren attraktiver werden kann.

„Dabei geht es sicherlich um die Infrastruktur, zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, um Verweilräume aber auch um Sitzgelegenheiten beim Erklimmen der Höhenunterschiede und vieles mehr“, erklärt Peter Zwilling von der Awo. Er ist gespannt auf die Ideen der Anwohner, die herzlich eingeladen sind, die Runde mit zu gehen und ihre Vorschläge einzubringen.