Neues Angebot in Wülfrath Ein Tag für die Gesundheit

Ein Schwerpunkt ist die Demenz. Seit zwei Jahren gibt es wieder die Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige. Die Alzheimer-Gesellschaft Kreis Mettmann ist ebenfalls vor Ort und informiert darüber und über ihr Programm für Menschen in der Not. „Denn wenn man die Diagnose erhält, ist man erst einmal in Not“, erklärt Jean-Paul Michel, der nicht nur zweiter Vorsitzender der Alzheimer-Gesellschaft ist, sondern auch selbst betroffen. Seine Frau hat Alzheimer. Er kennt also die Widrigkeiten der Krankheit.