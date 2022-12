Kultur in Wülfrath Kulturbistro in der Awo hat 2023 viel zu bieten

Eröffnet wird das Kulturbistro in 2023 am 27. Januar um 19 Uhr von in Wülfrath sehr bekannten Künstlern: Das Duo „HeartDevils“ ist an dem Abend zu Gast und gibt sein Programm aus Acoustic Rock´n Roll, Country und Amerikano zum Besten. Bereits 2022 sorgten sie für ein volles Haus. „Direkt ein Höhepunkt zu Beginn des Kulturjahres in der Awo“, betonen die Organisatoren.