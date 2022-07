Leben in Wülfrath : Nachbarn und Freunde treffen sich zum Sommerfest bei der Awo

Wülfrath Das Nachbarschafts- und Sommerfest der Arbeiterwohlfahrt hat eine lange Tradition. Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause meldet es sich nun zurück.

Darauf freuen sich Conny Weimer, Leiterin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Wülfrath und das Team: Nachdem pandemiebedingt beliebte Veranstaltungen lange ausfallen mussten, lädt die Awo in diesem Jahr wieder zum Nachbarschafts- und Sommerfest ein. Lange gedulden müssen sich die Gäste zum Glück nicht mehr, denn am kommenden Samstag, 30. Juli, ist es bereits so weit. Los geht es um 14 Uhr an der Schulstraße 13.