Jubiläumsfest mit szenischer Lesung und Ausstellung an der Schulstraße in Wülfrath : Arbeiterwohlfahrt feiert 100. Geburtstag

Wülfrath Zum Fest gibt es neben Ehrungen eine szenische Lesung und eine Dokumentation über die Awo vor Ort.

1946 wurde von 38 Engagierten in der Gaststätte „Loos“ an der Mühlenstraße die Ortsgruppe Wülfrath gegründet. Hauptaufgabe bestand in jenen Zeiten darin, Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge und Heimatvertriebene zu unterstützen. Anfang der 1950er Jahre erfolgte der Bau des Awo-Heims an der Schulstraße, am jetzigen Standort des Einkaufszentrums, das bekanntermaßen wegen des Rauthausbaus in den 1960er Jahren weichen musste, weshalb der Umzug an den jetztigen Standort an die Adresse Schulstraße/Ecke Lönsweg erfolgte. In mehreren Baustufen erfolgte der Ausbau zur heutigen Begegnungsstätte mit Kegelbahn und Treffpunkt für Vereine und Organisationen. „In Wülfrath haben wir zurzeit knapp über 200 Mitglieder und viel ehrenamtliches Engagement, insbesondere in der Seniorenarbeit,“ erklärt der Ortsvereinsvorsitzende Peter Zwilling.