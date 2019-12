Freizeitangebote für Bürger der Stadt : Arbeiterwohlfahrt baut Angebot weiter aus

Wülfrath Die Quartiersarbeit wird weiter verstärkt, um passgenaue Angebote für die Bürger in den Ortsteilen zu konzipieren.

Auch Luke, dem zehnmonatigen Enkelsohn von Andrea Stoll, gefielen diese Gesangseinlagen. Der Kleine ist nämlich Stammgast bei den seit September regelmäßig stattfindenden Kaffee-Nachmittagen. Dieser Termin ist nur eine der vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, die die Awo in ihren Räumen an der Schulstraße anbietet und auch im kommenden Jahr weiter anbieten wird. Das Awo-Café findet jeden dritten Donnerstag, das Café im Bürgerzentrum Rhodenhaus am jeweils vierten Freitag jeden Monats statt. Gemeinsam mit Gerlinde Schubert, ihrer Schwiegermutter Annelore und Ulrike Romund backte Andrea Stoll die Kuchen und Torten. Das verriet Cornelia Weimer, die seit zwei Jahren die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt leitet. Die gelernte Betriebswirtin, die außerdem eine Ausbildung zur Heil- und Gesundheitstherapeutin absolvierte, hat in dieser Zeit viel frischen Wind in die Arbeit gebracht. „Der Umgang mit den Menschen macht mir besonders viel Freude. Doch meine Erfahrungen aus meinen vorherigen Jobs in finanziellen Dingen kommt dem Treffpunkt und seinen vielen Gruppen und Aktivitäten natürlich auch zu Gute.“ Sie betreibt verstärkt Quartiersarbeit und prüft, was gut funktioniert und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. „Aus der Analyse hat sich ergeben, dass in Rohdenhaus ein regelmäßiger Treffpunkt für Ältere fehlt – woraus der Kaffee-Klatsch entstanden ist.“