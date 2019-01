Wülfrath: Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Wülfrath Im Einmündungsbereich zur Fliethe/ Fortunastraße hat es am Montagvormittag einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Es entstand ein Schaden von rund 19.000 Euro.

Angaben der Polizei zufolge wollte eine 56-Jährige mit ihrem Auto von der Fortunastraße links in die Straße „Zur Fliethe“ abbiegen. Dabei übersah die Frau einen von links kommenden Skoda einer 36-jährigen Velberterin, die vorfahrtsberechtigt in Richtung Flandersbacher Straße unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision erlitt die Velberterin leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Da die beiden Fahrzeuge bei dem Zusammenstoß massiv beschädigt wurden, mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden.