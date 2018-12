Wülfrath (arue) Die Polizei sucht nach zwei Fahrerflüchtigen. Ihr zufolge beschädigten am Samstag, 22. Dezember, zwischen 17 und 17.30 Uhr Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen braunen Mazda CX5 am hinteren Stoßfänger und entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Unglück ereignete sich auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Real an der Straße „Zur Fliethe“ in Wülfrath. In der Zeit zwischen Montag, 24. Dezember, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 26. Dezember, 13.40 Uhr, kam es außerdem auch an der Mettmanner Straße in Wülfrath zu einer Fahrerflucht. Gegenüber der Hausnummer 81a beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug den hinteren linken Radkasten eines blau-schwarzen Suzuki Ignis und entfernten sich auch in diesem Fall unerlaubt von der Unfallstelle.Beinahe täglich gibt es eine oder mehrere Fahrerfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann. Die Zahl der Fälle steigt kontinuierlich an. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort.