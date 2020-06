Kultur in Wülfrath : Autokonzerte in der Kathedrale

Autokonzerte in der Kathedrale

Kultur in Wülfrath

Sabine Harbarth, Matthias Donner, Thomas Rößler und Bernd Kiczinski organisieren ab 2. Juli 2020 Autokonzerte an der Kathedrale Schlupkothen. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Am Standort 42489 Wülfrath ensteht „42489.FM – Das Kulturradio“. Auf dem Außengelände der Kathedrale am Schlupkothen sollen ab 2. Juli Autokonzerte stattfinden. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Als „Experiment“ beschreibt Initiator Thoms Rößler, was er zusammen mit Bernd Kiczinski sowie Sabine Harbath und Matthias Donner kulturell auf die Beine stellen will. Auf der Bühne im Außenbereich der Kathedrale im Schlupkothen soll ein Platz für Autokonzerte entstehen. „Es ist unser Versuch, die durch die Corona-Pandemie zum Stillstand gekommende Kultur in Wülfrath wieder zu beleben“, führen die Organisatoren ihren Plan aus.