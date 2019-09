Unfall in Wülfrath : Auto kollidiert beim Überholen mit Radfahrer

Unfall in Wülfrath

Mit schweren Verletzungen wurde der Willicher in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wülfrath Bei einem Unfall auf der Nevigeser Straßer hat am Samstagnachmittag ein Rennradfahrer schwere Kopfverletzungen erlitten. Angaben der Polizei zufolge war der 69-jährige Mann aus Willich bergab in Richtung Hammerstein unterwegs.

Dabei soll er nicht den ausgeschilderten Geh- und Radweg, sondern verbotswidrig die Straße benutzt haben. In einer leichten Rechtskurve der zweispurigen Landstraße setzte eine 48-jährige Autofahrerin aus Velbert zum Überholen an. Beim Beenden des Überholvorganges scherte sie mit ihrem Fahrzeug wieder zu früh ein, wie mehrere Zeugen betätigen. Dabei wurde der Rennradfahrer touchiert und verlor die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte auf den Asphalt, Trotz Schutzhelms erlitt er schwere Kopfverletzungen und verlor zeitweise das Bewusstsein. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.