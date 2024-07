Geburtstagskonzert in Wülfrath 70 Jahre kein bisschen leise

„Das war ein tolles Geschenk zum Jubiläum“, sagt Ingo Wünsch, Vorsitzender der Musikfreunde Wülfrath, nach dem Konzert. Am Sonntag feierte der Musikverein sein Kostenpflichtiger Inhalt 70. Jubiläum mit einem ausverkauften Konzert in der Kirche der Bergischen Diakonie. Unter Leitung von Anastasiia Kuzmichenko und mit der Unterstützung der ukrainischen Koloratursopranistin Nadiia Sheremetieva entführten die Musikerinnen und Musiker ihr begeistertes Publikum auf eine Reise durch die Musik Osteuropas. Das war aber noch nicht alles im Jubiläumsjahr. Im September beteiligen sich die Musikfreunde erneut an der Jugendkulturveranstaltung „Nachtfrequenz“ mit gleich zwei Angeboten. Foto: Achim Blazy