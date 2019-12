Änderungen und Optionen 2020 : Das erwartet Wülfrath im neuen Jahr

An der Schulstraße – im Bild Martin Groppe (li) vom Hochbauamt mit Bauleiter Erwin Hartmann beim Abbruch, entsteht die neue Kita. Foto: Blazy, Achim (abz)

Bauprojekte, Personalien und ein neuer Bürgermeister sind wesentliche Ankerpunkte, die 2020 in Wülfrath anstehen.

Wie es denn nun weitergehen solle, fragte Kämmerer Rainer Ritsche in der letzten Ratssitzung des Jahres, als er den Haushaltsplanentwurf 2020 einbrachte. „Wenn es nach mir ginge, gerne mutig und entschlossen“, führte er trotz der schlechten Finanzsituation aus.

Die Investition in die Feuerwehr und den Rettungsdienst belaufen sich im kommenden Jahr auf voraussichtlich etwa 1,3 Millionen Euro. Die größte Einzelmaßnahme dabei ist die notwendige Ersatzbeschaffung eines Hilfelesitungslöschfahrzeugs für etwa 500000 Euro. Auch in die Schulen und Sporthallen werden gut 1,3 Millionen Euro investiert. Größtes Einzelvorhaben ist die beabsichtigte Fenster- und Dachgeschossdämmung an der Parkschule. Kostenpunkt: geschätzte 314000 Euro. Und außerdem wird die neue Kita an der Schulstraße, das derzeit größte Projekt, ans Netz gehen. „Hier werden im kommenden Jahr noch erhebliche Mittel abfließen. Per Ende November waren hier vom Budget von rund 5,5 Millionen Euro erst 1,6 Millionen Euro abgeflossen“, führte der Kämmerer aus.

Wie geht es in Wülfrath 2020 weiter? Foto: Valeska von Dolega

Um beim Thema Finanzen zu bleiben: Die ohnehin nicht gerade üppig sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen werden weiter reduziert. bekanntermaßen gibt Knorr-Bremse den Standort Wülfrath auf, um anderswo weiter zu expandieren. Zurück bleiben Ex-Beschäftigte in einer Transfergesellschaft. Da aber Wülfrath gerne weiter an seiner Familienfreundlichkeit arbeiten möchte, entstehen vielleicht weitere Wohnflächen für Familien? Die erneute Offenlegung der überarbeiteten Regionalplanänderung allerdings „setzt sich im Stil genau so fort, wie sie begonnen hat“, formuliert Reinhardt Weniger, Sprecher der Bürgerinitative Düssel-West. „Die erste Offenlegung zur Beteiligung der Bürger lag in der Haupturlaubszeit. Jetzt sind es halt die Weihnachtsferien.“ Tatsächliche Demokratie funktioniert nach Meinung vieler anders, aber noch schlimmer als diese Intransparenz ist „die Kehrtwende in manchen Bereichen“, wie Reinhardt Weniger Beispiele nennt: „Trotz erheblicher Umweltauswirkungen“ ist die Fläche Düssel-West als sogenannter Allgemeiner Siedlungsbereich ausgewiesen – für den lokalen Bedarf. Jenseits der ökologischen Auswirkungen „ist ein lokaler Bedarf an den Haaren herbeigezogen“, zitiert er aus einer Studie: Darin wird ein Rückgang der Einwohnerzahl Wülfraths in den kommenden fünf bis zehn Jahren prognostiziert. „Es regiert die reine Willkür“, empören sich die Mitglieder der Bürgerinitiative. „Von einem wissenschaftlichen und transparenten Verfahren kann schon lange keine Rede mehr sein.“ In der Ratssitzung am 7. Januar 2020 ist der geänderte Regionalplan das Top-Thema.

Änderungen im Regionalplan erregen die Gemüter. Foto: Blazy, Achim (abz)

Positiver könnte die erste Klimaschutzmesse verlaufen. Erstmals veranstaltet die Stadt dieses Projekt Samstag, 1. Februar 2020. Die Verwaltung bittet jedermann, sich einzubringen und zu beteiligen „Machen Sie mit! Jeder Beitrag ist willkommen. Ob Sie in einem Verein aktiv sind, in einer Initiative oder als Privatperson, wir freuen uns, wenn Sie genau Ihre Idee auf der Messe vorstellen. Aufgerufen sind auch alle Schulen und Kitas, sich mit ihren Beiträgen zu präsentieren. Die ersten Teilnehmer haben sich bereits gemeldet. die Ortsgruppe Fridays for Future beispielsweise wirbt für sich und seine Anliegen mit einem eigenen Stand. „Wir haben auch 2020 viel vor“, erzählt der Ortsdelegierte Jan-Niklas Niebsch. Unter anderem soll die Stadt wieder einen Jugendrat bekommen – kreisweit ist sie die einzige, die kein solches Gremium hat.

Wir das Ex-VHS-Gebäude ein Kulturhaus? Foto: Valeska von Dolega

Heiter weiter geht es auch politisch, die Kommunalwahlen stehen bevor. Ohne Noch-Bürgermeisterin Claudia Panke. Sie bereitete den Spekulationen um eine erneute Kandidatur Mitte November ein Ende. Bei der Versammlung der Wülfrather Gruppe erklärte sie, nicht zur Bürgermeisterwahl 2020 anzutreten. Der Entscheidung sei ein „intensiver persönlicher Prozess“ vorangegangen, die vergangenen Monate bezeichnet sie als „Zeit des Zurückschauens, des Reflektierens und des Rekapitulierens“. „Denn elf Jahre sind eine lange Zeit und die Demokratie lebt auch vom Wandel. Jetzt ist es an der Zeit, dass für Wülfrath und mich persönlich ein Wandel ansteht.“ Neubeginne stehen auch beim Förderverein des Herzog-Wilhelm-Markts sowie den Kalkstadt-Narren an. Hans-Peter Altmann, seit Jahren Vorsitzender des HWM, verkündete rund um den 44. Weihnachtsmarkt, die zu erfüllenden Auflagen für diesen Markt seien so umfangreich – „das ist von Privatleuten nicht mehr zu schaffen. Das macht keinen Spaß mehr.“ Wer ihm nachfolgt, ist bislang unklar. Gleiches gilt für Wülfraths Jecken, deren Anführer Roger Szielenkewitz nach mehr als 30 Jahren im Verein sowie zwei Jahren als Vorsitzender den Staffelstab übergeben will. Seine Aufgaben im Beruf beanspruchen ihn zu sehr, und entweder er ist mit ganzem Herzen für sein jeckes Volk da oder gar nicht. Ein glückliches Ende hat hoffentlich das immer wieder aufkommende Gezänk um den Zeittunnel. Genossenschaftlich soll er nun im Probelauf geführt werden. Wenn es klappt, wird aus dem jetzt startenden Testballon eine ständige und hoffentlich nachhaltige Einrichtung.

Wer wird neuer Vorsitzender im Förderverein vom HWM? Foto: Blazy, Achim (abz)