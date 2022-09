Herbstzeit in Wülfrath : Städtisches Laub kommt in den Sack

Städtische Mitarbeiter kommen im Herbst dem Laubaufkommen kaum hinterher. Deshalb müssen auch Anlieger von öffentlichen Straßen- und Parkbäumen Laub sammeln. Foto: dpa/Christian Charisius

Wülfrath Anlieger von öffentlihen Straßen- und Parkbäumen müssen im Herbst auch das Laub aufsammeln. Dafür verteilt die Stadt kostenlos spezielle Papiersäcke.

Von Anna Mazzalupi

So langsam beginnen sich die Blätter der Bäume zu verfärben. Die bunten Farben bringen Abwechslung in die kühlere Herbstzeit und erfreuen das Gemüt. Doch das Verfärben der Blätter heißt auch, dass die Bäume ihr Blattwerk abwerfen. Von Ende September bis Anfang November verlieren die Bäume also sehr viel Laub. Die Straßenkehrmaschine und auch das Team des städtischen Baubetriebshofes werden wieder mit den Laubmengen zu kämpfen haben. Aber auch die Bürger, die in der Nähe von öffentlichen Straßen- oder Parkbäumen wohnen, kennen das alljährliche Problem.

Aufgrund der Reinigungspflicht müssen die Anlieger auch das Laub der öffentlichen Straßen- oder Parkbäume von den Gehwegen entfernen. Damit das Laub von den Straßenbäumen oder von Bäumen der öffentlichen Grün- oder Parkanlagen komfortabel entsorgt werden kann, stellt die Stadt den Betroffenen wieder Laubsäcke ohne zusätzliche Gebühr im 10er-Pack zur Verfügung. Wie die Stadt mitteilt, beginnt an diesem Montag, 27. September, die Ausgabe der braunen Papiersäcke. Die Ausgabe erfolgt bis zum 4. November in Etage 1.1. im städtischen Rathaus.

Aber Achtung: Das Laub aus dem eigenen Garten gehört entweder auf den Kompost, in die Biotonne oder zur städtischen Abfall-Annahmestelle an der Liegnitzer Straße. Die braunen, kompostierbaren Papiersäcke mit 70 Liter Inhalt sind mit dem Kampagnenlogo „Wir für ein sauberes Wülfrath. Wülfrath im Reinen“ – Laubsack bedruckt. In die Laubsäcke dürfen keine anderen Bioabfälle aus dem Garten oder der Küche eingefüllt werden. Damit die Mülllader die Säcke gut greifen können, sollten sie nicht bis zum Rand befüllt werden. Die Säcke werden eingefaltet, aber nicht zugebunden oder zugeklebt.